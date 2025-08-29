S’abonner au mag

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

Samson Baidoo, Mamadou Sangaré, Florian Thauvin…

Et maintenant, Abdallah Sima ! Alors que la fin du mercato approche rapidement, Lens a officialisé une huitième recrue ce vendredi pour démarrer son week-end en beauté : ancien du Stade brestois ou encore d’Angers, l’attaquant s’est engagé pour quatre saisons.

L’ex de Brighton & Hove Albion a été vendu 4,5 millions d’euros au club français, qui peut donc une nouvelle et dernière fois parodier les Simpsons comme il l’a fait pour les autres arrivées. À moins que les dirigeants des Sang et or réservent d’autres surprises…

Mais il va falloir faire vite !

Angers a trouvé son nouvel attaquant

