Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

Et maintenant, Abdallah Sima ! Alors que la fin du mercato approche rapidement, Lens a officialisé une huitième recrue ce vendredi pour démarrer son week-end en beauté : ancien du Stade brestois ou encore d’Angers, l’attaquant s’est engagé pour quatre saisons.

𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚏𝚘𝚗𝚝 𝚕𝚎𝚞𝚛 𝚖𝚎𝚛𝚌𝚊𝚝𝚘 📺 Épisode 8 : Bollaert-Delelis comme terminus. 🚄 𝙰𝙱𝙳𝙰𝙻𝙻𝙰𝙷 𝚂𝙸𝙼𝙰 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois pic.twitter.com/QPYpf4cDgD — Racing Club de Lens (@RCLens) August 29, 2025

L’ex de Brighton & Hove Albion a été vendu 4,5 millions d’euros au club français, qui peut donc une nouvelle et dernière fois parodier les Simpsons comme il l’a fait pour les autres arrivées. À moins que les dirigeants des Sang et or réservent d’autres surprises…

Mais il va falloir faire vite !

