Nayef Aguerd signe à l'OM

Nayef Aguerd signe à l’OM

Enfin du renfort en défense.

L’Olympique de Marseille et Nayef Aguerd, c’est officiel ! L’international marocain s’est engagé avec le club phocéen. Après deux saisons et 61 matchs avec West Ham, suivis d’un prêt à la Real Sociedad, le défenseur central de 29 ans s’apprête donc à retrouver la Ligue 1. Le montant de son transfert et la durée de son contrat n’ont pas encore été communiqués.

De Zerbi peut souffler

L’ancien défenseur central de Dijon et du Stade rennais vient renforcer un secteur défensif en difficulté depuis le début de saison, malgré les recrutements de Facundo Medina et de Conrad Jaden Egan-Riley. Mais ce dernier n’arrive pas seul puisque dans ses bagages, il y a aussi Emerson Palmieri, son coéquipier chez les Hammers.

Balerdi va pouvoir gentiment s’asseoir sur le banc.

Au moins deux recrues attendues à l’OM ce lundi

