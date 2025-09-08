S’abonner au mag
Yeray Álvarez suspendu dix mois après son contrôle positif

Yeray Álvarez suspendu dix mois après son contrôle positif

Le train Yeray.

Yeray Álvarez, défenseur central de l’Athletic Club, a annoncé ce jeudi sur X sa suspension provisoire après avoir été contrôlé positif à une « substance interdite » à la suite de la demi-finale aller de Ligue Europa, perdue par les Basques contre Manchester United (0-3) début mai.

Un traitement capillaire à l’origine du contrôle positif

Le joueur de 30 ans, qui avait survécu à un cancer d’un testicule en 2017, assure que ce contrôle positif est lié à un traitement contre la perte de cheveux qu’il suit depuis des années. « Je n’ai jamais pris de substances interdites de ma vie. Après avoir étudié le cas, nous avons établi que j’ai été contrôlé positif parce que j’ai involontairement pris un médicament contre l’alopécie contenant une substance interdite », a-t-il expliqué.

Dans un communiqué, l’Athletic Club a confirmé la situation et exprimé son soutien à son joueur, affirmant sa« confiance dans la justice et les institutions sportives ». Álvarez précise que la procédure en cours l’empêche d’en dire plus pour l’instant, mais qu’il donnera bientôt une conférence de presse afin d’apporter toutes les explications nécessaires.

Il faudra faire la part entre Álvarez et le faux.

