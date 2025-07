Dopage : un joueur de Bilbao se retrouve dans une drôle d'histoire

Analysé par Jean-Louis David.

Ce jeudi soir, Yeray Álvarez, défenseur de l’Athletic Club, a publié un communiqué, dans lequel il raconte son récent contrôle anti-dopage et sa suspension provisoire. En effet, peu après la demi-finale de Ligue Europa entre Manchester United et Bilbao le 1er mai dernier, le Basque a été contrôlé positif à un produit interdit – dont le nom n’a pas filtré. Or, d’après Álvarez, ce produit lui permet de lutter contre une perte de cheveux (alopécie), potentiellement provoquée par la chimiothérapie qui lui a permis de guérir d’un cancer des testicules diagnostiqué en 2017.

« Je n’arrivais pas à y croire car je n’ai jamais pris de substances interdites de ma vie, a ainsi étalé le défenseur. Depuis que j’ai surmonté ma maladie, je suis un traitement pour l’alopécie depuis des années et, après avoir étudié le cas, nous avons établi que j’ai été contrôlé positif parce que j’ai involontairement pris un médicament contre la perte de cheveux contenant une substance interdite. » L’UEFA n’a pas encore réagi à ce cas.

Mieux vaut être chauve que dopé.

