Manchester United et Tottenham se défieront en finale de C3

Il n’y avait guère de suspense dans ces demi-finales retours de Ligue Europa. Grands vainqueurs à l’aller, respectivement contre l’Athletic Club (0-3) et Bodø/Glimt (3-1), Manchester United et Tottenham ne craignaient pas grand-chose ce jeudi soir.

À Old Trafford, les Mancuniens ont ainsi inversé une partie qui s’annonçait mal et ont affiché un beau visage de favori (4-1). Après 30 minutes d’observation (aucune frappe cadrée), Mikel Jauregizar a pourtant décidé de réveiller le gros parcage basque en déplacement en ouvrant le score. Esseulé à l’entrée de la surface, le milieu de terrain a ainsi idéalement enroulé son ballon, légèrement touché par Andre Onana, et trouvé la lucarne (0-1, 31e). Il s’agit du 40e but encaissé cette saison à domicile par MU, soit le plus haut total du club depuis la saison 1962-1963. Triste constat. Mais le deuxième acte a été d’un autre acabit. Le revenant Mason Mount a remis tout le monde à égalité d’une frappe en pivot, amenée par la montée balle au pied de Leny Yoro (1-1, 72e), puis Casemiro a mis les siens devant en reprenant, de la tête au premier poteau, le coup franc de Bruno Fernandes (2-1, 79e). Enfin, les deux ultimes banderilles ont été plantées par Rasmus Højlund, servi en retrait par Amad Diallo (3-1,85e) et de nouveau Mount, auteur d’un tir du milieu de terrain dans le but vide, à la suite du dégagement raté de Julen Agirrezabala (4-1, 90e+1). Manchester United est donc à 90 minutes d’un retour en Ligue des champions.

Beaucoup plus au nord, Tottenham n’a, de son côté, pas vraiment eu à forcer pour venir à bout d’une décevante équipe de Bodø/Glimt (0-2). Il a fallu attendre la seconde période pour voir un peu d’animation sous le brouillard norvégien, Dominic Solanke ayant su faire preuve de réactivité pour tacler la reprise de la tête de son coéquipier Cristian Romero monté sur corner (0-1, 63e). Quelques minutes plus tard, Pedro Perro a doublé la mise, d’un centre complètement raté mais mal jugé par le portier Nikita Khaikin (0-2, 69e). Les Spurs retrouvent la saveur d’une finale européenne, six ans après leur duel perdu face à Liverpool en C1.

Les résultats :

Manchester United 4-1 Athletic Club

Buts : Mount (72e et 90e+1), Casemiro (79e) et Højlund (85e) pour MU // Jauregizar (31e) pour l’Athletic

Bodø/Glimt 0-2 Tottenham

Buts : Solanke (63e) et Porro (69e) pour les Spurs

Manchester United se sera réveillé trop tard, Newcastle et Tottenham accroché