Le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur d’Erik ten Hag

Après le licenciement surprise d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen cherchait un nouvel entraîneur capable de continuer sur la lancée offensive du club. Raúl ? Xavi ? Ange Postecoglou ? Le choix s’est finalement porté sur le profil plus discret de Kasper Hjulmand, ancien sélectionneur du Danemark, qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec le Bayer.

Un profil taillé pour Leverkusen

Âgé de 53 ans, le Danois connaît déjà l’Allemagne avec un passage fantôme à Mayence entre 2014 et 2015. Libre depuis plus d’un an, il arrive avec un petit palmarès : champion du Danemark avec le FC Nordsjælland en 2012 et demi-finaliste de l’Euro 2021 à la tête de la sélection nationale danoise (2020-2024).

🤝 Kasper Hjulmand unterschreibt als neuer Cheftrainer bei Bayer 04. Herzlich Willkommen in Leverkusen, Coach! ⚫️🔴 pic.twitter.com/wBHMnIsQ34 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 8, 2025

Côté jeu, Hjulmand est un technicien qui mise sur une défense haute et un football de possession, dans un système souvent à trois défenseurs, exactement ce que Leverkusen a dans son ADN depuis plusieurs saisons.

En espérant que les fantômes de Kasper restent à Mayence.

