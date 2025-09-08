S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur d’Erik ten Hag

SF
Le Bayer Leverkusen a trouvé le successeur d’Erik ten Hag

Deuxième essai.

Après le licenciement surprise d’Erik ten Hag, le Bayer Leverkusen cherchait un nouvel entraîneur capable de continuer sur la lancée offensive du club. Raúl ? Xavi ? Ange Postecoglou ? Le choix s’est finalement porté sur le profil plus discret de Kasper Hjulmand, ancien sélectionneur du Danemark, qui s’est engagé jusqu’en 2027 avec le Bayer.

Un profil taillé pour Leverkusen

Âgé de 53 ans, le Danois connaît déjà l’Allemagne avec un passage fantôme à Mayence entre 2014 et 2015. Libre depuis plus d’un an, il arrive avec un petit palmarès : champion du Danemark avec le FC Nordsjælland en 2012 et demi-finaliste de l’Euro 2021 à la tête de la sélection nationale danoise (2020-2024).

Côté jeu, Hjulmand est un technicien qui mise sur une défense haute et un football de possession, dans un système souvent à trois défenseurs, exactement ce que Leverkusen a dans son ADN depuis plusieurs saisons.

En espérant que les fantômes de Kasper restent à Mayence.

Pour Simon Rofles, la nomination de Ten Hag est « sa plus grosse erreur en tant que dirigeant »

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine