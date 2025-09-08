Futur adversaire des Bleus, l’Azerbaïdjan se sépare de Fernando Santos

Joue-la comme Bayrou.

Fernando Santos a été licencié de la tête de la sélection azerbaïdjanaise, ce lundi. Une décision prise à la suite de la nouvelle déroute de l’Azerbaïdjan face à l’Islande sur le score de 5-0. L’ancien sélectionneur du Portugal, avec lequel il a remporté l’Euro 2016, quitte l’Azerbaïdjan avec un piètre bilan de 9 défaites et 2 matchs nuls en 11 matchs. Le sélectionneur de l’équipe espoirs, Aykhan Abbasov, devrait remplacer le Portugais à l’occasion de la rencontre face à l’Ukraine ce mardi.

Le contrat il a changé

En conférence d’après-match suivant la défaite face à l’Islande, « l’ingénieur » a été questionné de manière virulente concernant ses résultats catastrophiques depuis sa nomination il y a un an, à la tête de l’équipe de l’Azerbaïdjan : « Que Dieu vous accorde longue vie et santé. Vous avez gagné assez de trophées et d’argent pour plusieurs vies, et pourtant vous êtes là, à humilier notre équipe sur la scène mondiale. N’avez-vous pas un peu de respect pour vous-même ? ». « J’ai un contrat », s’est contenté de répondre l’entraîneur de 70 ans, avant d’apprendre son licenciement ce lundi.

Azerbaijani journalists grilled Fernando Santos after today's game: "May God grant you long life and health. You’ve earned enough trophies and money to last several lifetimes, yet here you are, humiliating our team on the world stage. Don’t you have an ounce of self-respect?" pic.twitter.com/KKRX1SHuox — Fuad Alakbarov ⁠⁠ (@DrAlakbarov) September 5, 2025

Un coup monté de Fernando Santos pour éviter l’équipe de France ? Le débat est ouvert.

