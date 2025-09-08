S’abonner au mag
Futur adversaire des Bleus, l’Azerbaïdjan se sépare de Fernando Santos

Futur adversaire des Bleus, l'Azerbaïdjan se sépare de Fernando Santos

Joue-la comme Bayrou.

Fernando Santos a été licencié de la tête de la sélection azerbaïdjanaise, ce lundi. Une décision prise à la suite de la nouvelle déroute de l’Azerbaïdjan face à l’Islande sur le score de 5-0. L’ancien sélectionneur du Portugal, avec lequel il a remporté l’Euro 2016, quitte l’Azerbaïdjan avec un piètre bilan de 9 défaites et 2 matchs nuls en 11 matchs. Le sélectionneur de l’équipe espoirs, Aykhan Abbasov, devrait remplacer le Portugais à l’occasion de la rencontre face à l’Ukraine ce mardi.

Le contrat il a changé

En conférence d’après-match suivant la défaite face à l’Islande, « l’ingénieur » a été questionné de manière virulente concernant ses résultats catastrophiques depuis sa nomination il y a un an, à la tête de l’équipe de l’Azerbaïdjan : « Que Dieu vous accorde longue vie et santé. Vous avez gagné assez de trophées et d’argent pour plusieurs vies, et pourtant vous êtes là, à humilier notre équipe sur la scène mondiale. N’avez-vous pas un peu de respect pour vous-même ?  ». « J’ai un contrat », s’est contenté de répondre l’entraîneur de 70 ans, avant d’apprendre son licenciement ce lundi.

Un coup monté de Fernando Santos pour éviter l’équipe de France ? Le débat est ouvert.

Pourquoi Viktor Gyökeres est une fraude

