L’Islande n’a pas dit son dernier mot

Azerbaïdjan 0-2 Islande

Buts : Gudmundsson (20e) et Ingason (39e)

L’espoir fait vivre.

Mal embarquée dans le groupe D de l’équipe de France, l’Islande s’est donné le droit d’y croire en allant s’imposer en Azerbaïdjan (0-2). Cette victoire permet à Hákon Haraldsson et à ses coéquipiers de se replacer à hauteur de l’Ukraine. Le succès a été dessiné dès le premier acte par les visiteurs, venus ouvrir le score par Albert Gudmundsson, parfaitement servi au cœur de la défense (0-1, 20e). Un coup de casque balancé par le défenseur Sverrir Ingason plus tard (0-2, 39e), le suspense s’était déjà fait la malle.

Un choc décisif en vue contre l’Ukraine

Déjà impitoyable avec le petit Poucet du groupe, l’Islande compte sept points et pourra au minimum espérer se qualifier en barrages ce dimanche, en cas de victoire en Pologne contre l’Ukraine (un match nul pourrait même suffire, si Illya Zabarnyi et ses copains s’inclinent dans la soirée contre la France).

Chouette, des supporters en plus prêts à pousser derrière les Bleus !