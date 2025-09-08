S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Qualif
  • Zambie-Maroc (0-2)

Le Maroc et Igamane régalent en Zambie

KM
Ayant déjà validé son ticket pour la Coupe du monde 2026, le Maroc continue son sans faute dans ces éliminatoires. Sans Hakimi, Brahim Díaz ou encore Azzedine Ounahi laissés au repos, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel face à la Zambie. 21 points sur 21 possibles, les hommes de Regragui confirment leur retour en puissance après leur dernière CAN décevante.

Igamane, la nouvelle satisfaction

Arrivé comme le petit nouveau lors de ce rassemblement, le Lillois Hamza Igamane confirme son excellent début de saison. Ce lundi, l’attaquant marocain de 22 ans, s’est une nouvelle fois distingué par un but exceptionnel à la 47e minute, permettant à son équipe de faire le break après l’ouverture du score de Youssef En-Nesyri (7e).

Dans une forme étincelante, l’ancien des Rangers a été impliqué sur cinq buts sur ses trois derniers matchs : une réalisation et une passe décisive vendredi dernier face au Niger et un doublé face à Lorient, pour ses débuts en Ligue 1.

Olivier Giroud aurait peut-être dû rejoindre Lorient finalement.

On était à l’inauguration du nouveau stade de Rabat

KM

