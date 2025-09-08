Le Maroc et Igamane régalent en Zambie

Igamane of the match ?

Ayant déjà validé son ticket pour la Coupe du monde 2026, le Maroc continue son sans faute dans ces éliminatoires. Sans Hakimi, Brahim Díaz ou encore Azzedine Ounahi laissés au repos, les Lions de l’Atlas ont assuré l’essentiel face à la Zambie. 21 points sur 21 possibles, les hommes de Regragui confirment leur retour en puissance après leur dernière CAN décevante.

Igamane, la nouvelle satisfaction

Arrivé comme le petit nouveau lors de ce rassemblement, le Lillois Hamza Igamane confirme son excellent début de saison. Ce lundi, l’attaquant marocain de 22 ans, s’est une nouvelle fois distingué par un but exceptionnel à la 47e minute, permettant à son équipe de faire le break après l’ouverture du score de Youssef En-Nesyri (7e).

🇿🇲-🇲🇦 OOOOH le but exceptionnel d'Hamza Igamane ! Il permet au Maroc de faire le break face à la Zambie dès le retour des vestiaires #lequipeFOOT Suivez le match en direct ➡️ https://t.co/iUODPabf0y pic.twitter.com/mNbPM3VLqc — L'Équipe (@lequipe) September 8, 2025

Dans une forme étincelante, l’ancien des Rangers a été impliqué sur cinq buts sur ses trois derniers matchs : une réalisation et une passe décisive vendredi dernier face au Niger et un doublé face à Lorient, pour ses débuts en Ligue 1.

Olivier Giroud aurait peut-être dû rejoindre Lorient finalement.

On était à l’inauguration du nouveau stade de Rabat