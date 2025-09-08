S’abonner au mag
Mbappé pourrait égaler Zidane ce mardi

SF
Coup de tête ou pas, l’histoire retiendra.

Ce mardi, face à l’Islande, Kylian Mbappé devrait égaler un certain Zinédine Zidane au nombre de matchs disputés en tant que capitaine de l’équipe de France. Manuel Amoros, Roger Marche, et bien sûr Hugo Lloris, restent devant.

La comparaison a de quoi faire sourire. Parce que sur le plan des stats, le Kyks est déjà devant le ZZ. Quatorze buts inscrits avec le brassard autour du biceps, contre seulement douze pour son illustre aîné. Comme quoi, en termes d’efficacité, Mbappé joue déjà dans une autre catégorie. Mais le symbole reste là : Zidane, c’est Zidane, et toucher à ce totem, même juste par le nombre de matchs avec le brassard, ça compte.

Et si le Madrilène veut pousser le mimétisme jusqu’au bout, il lui reste toujours une option : coller un coup de boule à un Islandais histoire de fêter son 27ᵉ capitanat comme Zidane avait célébré son dernier.

Pour toucher les 121 matchs de cap’tain Lloris, bon courage.

SF

