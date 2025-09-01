S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2

TM
Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2

Un beau poisson.

Malgré les contraintes d’un des plus petits budgets de Ligue 1, le Stade brestois continue, par l’intermédiaire de son directeur sportif Grégory Lorenzi, de réaliser de bons coups à quelques heures de la fin du mercato estival. Après l’arrivée de Rémy Labeau Lascary, les Ty-Zefs ont officialisé dimanche l’arrivée de Pathé Mboup, jeune ailier de 21 ans, en provenance du Pau FC. Le contrat de l’espoir sénégalais, dont le transfert ne dépasserait pas les 2 millions d’euros, s’étire jusqu’en 2030.

Une recrue offensive qui soulage le SB29

L’arrivée dans la cité du Ponant de l’ailier, auteur de 9 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Ligue 2, doit soulager Éric Roy. Après les retours de prêt d’Abdallah Sima et d’Ibrahim Salah cet été, le technicien du club breton devait composer avec un secteur offensif affaibli, composé uniquement de cinq éléments. Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive avec le club béarnais lors de cet exercice 2025-2026, Mboup, passé par la réserve de l’Olympique lyonnais ou encore le RWDM Brussels, va donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant la Ligue 1.

Les fans de Football Manager se frottent déjà les mains.

«  Il nous traite comme des chiens » : la colère froide de Kenny Lala après Lens-Brest

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine