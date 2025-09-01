Le Stade brestois recrute une belle promesse de Ligue 2

Un beau poisson.

Malgré les contraintes d’un des plus petits budgets de Ligue 1, le Stade brestois continue, par l’intermédiaire de son directeur sportif Grégory Lorenzi, de réaliser de bons coups à quelques heures de la fin du mercato estival. Après l’arrivée de Rémy Labeau Lascary, les Ty-Zefs ont officialisé dimanche l’arrivée de Pathé Mboup, jeune ailier de 21 ans, en provenance du Pau FC. Le contrat de l’espoir sénégalais, dont le transfert ne dépasserait pas les 2 millions d’euros, s’étire jusqu’en 2030.

𝐏𝐚𝐭𝐡𝐞́ 𝐌𝐛𝐨𝐮𝐩 𝐝𝐞́𝐛𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞 ! ⚓️ Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Pathé Mboup en provenance du Pau FC. Le jeune ailier Sénégalais de 21 ans s’est engagé pour 5️⃣ saisons et portera le numéro 99 ✍️ — Stade Brestois 29 (@SB29) August 31, 2025

Une recrue offensive qui soulage le SB29

L’arrivée dans la cité du Ponant de l’ailier, auteur de 9 buts et 3 passes décisives la saison dernière en Ligue 2, doit soulager Éric Roy. Après les retours de prêt d’Abdallah Sima et d’Ibrahim Salah cet été, le technicien du club breton devait composer avec un secteur offensif affaibli, composé uniquement de cinq éléments. Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive avec le club béarnais lors de cet exercice 2025-2026, Mboup, passé par la réserve de l’Olympique lyonnais ou encore le RWDM Brussels, va donc franchir une nouvelle étape dans sa carrière en découvrant la Ligue 1.

Les fans de Football Manager se frottent déjà les mains.

