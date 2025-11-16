S’abonner au mag
Le Stade rennais fait un prêt à un club amateur pour un match de Coupe de France

Le Stade rennais fait un prêt à un club amateur pour un match de Coupe de France

Un joli cadeau.

Pensionnaires de Régional 3, les Bleuets du Pertre-Brielles font partie des petits poucets de ce 7e tour de Coupe de France qui se dispute ce week-end. Le club Breton s’est déplacé à Vitré pour y affronter l’US Concarneau (National). Un parcours de 20 kilomètres que les joueurs – pour la plupart supporters du Stade rennais – ont parcouru…avec le bus officiel des Rouge et Noir. 

Une défaite 3-0 face à Concarneau

En sortant de leur collation d’avant-match, les joueurs ont donc eu la surprise d’apercevoir le bus de leur club de cœur que le Stade rennais a prêté pour l’occasion. Malheureusement pour les joueurs du Pertre-Brielles, ce prêt ne leur a pas empêché de s’incliner 3-0 face à l’US Concarneau.

En même temps, le Stade rennais face à un club breton en Coupe de France ça fini rarement bien pour les Rouge et Noir.

Les ultras rennais pris dans une embuscade nantaise cette nuit

