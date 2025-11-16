Un Marseillais élu joueur du mois d'octobre en Ligue 1

Un trophée pour l’OM !

Après Florian Thauvin en septembre, c’est au tour de Mason Greenwood de remporter le trophée de joueur du mois de Ligue 1 décerné par l’UNFP. L’ailier anglais a devancé le Strasbourgeois Joaquim Panichelli et le Niçois Sofiane Diop.

𝐌𝐚𝐬𝐨𝐧’𝐬 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 🪄 Auteur d’un incroyable quadruplé face au Havre, Mason Greenwood décroche le Trophée UNFP du Joueur du Mois d’octobre ! Félicitations Mason !#tropheesUNFP pic.twitter.com/YumdUNXR2p — UNFP (@UNFP) November 16, 2025

Un 2e trophée de joueur du mois de Ligue 1

Auteur de cinq buts en octobre dont un quadruplé face au Havre, Mason Greewood a donc remporté son deuxième trophée de joueur du mois après celui obtenu en décembre 2024. Il faut dire que l’OM méritait d’être mis en lumière sur ce mois d’octobre lors duquel les Marseillais ont remporté deux de leurs quatre rencontres.

Neal Maupay pour gagner celui de novembre ?

