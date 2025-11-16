Le 11 totalement remanié des Bleus, avec une première

S’abonner au mag
Il y a Deschamps… gements !

L’équipe de France a déjà son billet pour l’Amérique. Alors, pour son dernier match d’éliminatoires de Coupe du monde, Didier Deschamps a choisi de faire tourner. Beaucoup tourner. Le sélectionneur de l’équipe de France a changé tout le onze de départ par rapport à celui qui a battu l’Ukraine ce jeudi (4-0). L’équipe qui débutera ressemble à un 4-4-2, avec Maghnes Akliouche et Christopher Nkunku en soutien de Jean-Philippe Mateta et d’Hugo Ekitiké.

Première pour Chevalier

C’est désormais officiel : Lucas Chevalier va vivre sa première sélection en équipe de France. Ibrahima Konaté portera le brassard devant lui, aux côtés des frères Hernandez.

La composition de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan :  Chevalier – Gusto, Konaté (cap.), Hernandez, Hernandez – Akliouche, Zaïre-Emery, Thuram, Nkunku – Mateta, Ekitike.

Côté azerbaïdjanais, c’est du classique, avec… en latéral.

En direct : Azerbaïdjan - France (0-0)

