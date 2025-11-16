Quand Gims rend visite à un club amateur

J’veux une Vertavienne, qui traverse au feu vert, qui s’en fout de la tour Eiffel.

Gims a tapé la balle dans le club de Vertou. Le chanteur s’est rendu discrètement dans la banlieue nantaise après ses trois concerts au Zénith de Nantes, comme le raconte Ouest-France. Une visite express, secrète, et sans convier tous les licenciés du club. Gims a assisté à la séance d’entraînement des U15-U16. « Le lieutenant de la gendarmerie m’a même appelé pour avoir une confirmation qu’il ne s’agissait pas d’une fake news », raconte le président du club de National 3, qui évolue avec Giovanni Sio dans ses rangs. Et spoiler : « Gims est quelqu’un de très humble, gentil et abordable. » Gims a ensuite pris un avion pour aller jouer à Charleroi.

L’occasion de vérifier s’il y a bien l’électricité à Vertou.

Un ancien joueur de l’académie de Nantes trouve la mort dans un accident de la route