Après avoir perdu son match, Vertou accède au huitième tour de la Coupe de France

Un rêve qui se réalise.

Au moment de lancer son aventure en Coupe de France, chaque club imagine une chose dans sa tête : aller au bout du chemin et finir à Saint-Denis, au Stade de France, au printemps. C’est chose faite pour l’USSA Vertou (National 3) qui, après sa défaite face à l’Etoile Maritime (Régional 2), décroche quand même un billet pour le huitième tour de Coupe de France et gagne le droit de se déplacer sur la pelouse du FC Saint-Denis, à la Réunion.

La commission donne raison à Vertou

Mais alors, comment est-ce possible après une défaite normalement synonyme d’élimination ? Comme le rapporte Ouest-France, les Vertaviens ont transmis une évocation à la FFF concernant deux joueurs ayant des licences obsolètes. L’un en provenance d’un club sénégalais, mais qui ne détient pas de certificat international de transfert, et le second qui n’avait pas la mention de joueur muté alors qu’il évoluait dans un club différent la saison précédente.

La commission disciplinaire a rendu un verdict bénéfique à Vertou, même si le président Alban Atonatty n’a pas voulu en faire des caisses, rappelant qu’ils avaient « perdu sur le terrain ». En attendant, ils sont qualifiés et ils s’envoleront pour l’île de La Réunion.

La belle vie.

