Jonathan Ikoné reste en Serie A et file en prêt à Côme

Elle commence à avoir une belle gueule, cette équipe de Côme.

Jonathan Ikoné rejoint officiellement le Como 1907, dans le cadre d’un prêt jusqu’en fin de saison avec option d’achat obligatoire. Relégué sur le banc à la Fiorentina, l’attaquant français a fait le choix de ne pas changer de championnat et de se relancer chez le promu lombard. Un renfort offensif, dont se réjouit le coach Cesc Fabregas : « Le style de jeu dynamique de Jonathan, sa polyvalence et son expérience du football de haut niveau nous seront d’une aide précieuse. Sa capacité à briser les défenses et à créer des occasions s’inscrit parfaitement dans notre philosophie offensive. »

A message to the BiancoBlu fans 💙 pic.twitter.com/iqidWfXMVH — Como1907 (@Como_1907) January 31, 2025

Titulaire lors de ses trois premières saisons à la Fiorentina, Jonathan Ikoné n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Raffaele Palladino, arrivé cet été. Si l’ancien lillois reste très efficace en Ligue Conférence (4 buts en 6 matchs joués), il reste sur une première partie de saison très compliquée en championnat avec 14 rencontres disputées pour aucun but inscrit. En rejoignant la Lombardie, Jonathan Ikoné intègre l’effectif du 12e de Serie A, qui n’est qu’à deux points de la zone de relégation.

Un mercato de choix

L’international français (4 sélections) n’est pas la seule recrue de choix du club italien. Détenu depuis peu par la société de médias britannique SENT Entertainment, Côme est particulièrement actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Maxence Caqueret (15M€) et Assane Diao (12M€), la chance donnée à Dele Alli et maintenant le prêt de Ikoné.

Le maillot de Côme floqué « Jorko » derrière, les collègues de Dégaine vont se régaler !

