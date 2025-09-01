L’OM officialise l'arrivée d'Emerson Palmieri

Ça, c’est un beau panic buy !

Après le début de saison raté de l’Olympique de Marseille, marqué par des défaites à Rennes et Lyon notamment, les dirigeants mettent la main à la poche et tentent de bricoler une défense au dernier moment. C’est dans cette optique qu’Emerson Palmieri est arrivé ce lundi en provenance de West Ham.

D’un Olympique à l’autre

Le latéral gauche italien est bien connu des amateurs de Ligue 1 puisqu’il a porté les couleurs de l’Olympique lyonnais lors de la saison 2021-2022. Celui qui compte à son palmarès un Euro, une Ligue des champions, une Ligue Europa ou encore une Ligue Conférence n’avait toutefois pas marqué les esprits pour ses grandes qualités défensives.

Prêt à tout donner 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 🔵⚪️ 𝐄𝐦𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢𝐞𝐫𝐢 🇮🇹 est un nouveau joueur de l’Olympique de Marseille ! 🔥 pic.twitter.com/bldMeSaLFO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 1, 2025

Pas grave car l’OM compte encore recruter pour les dernières heures du mercato. Arthur Vermmeeren est déjà arrivé, Nayef Aguerd et Matt O’Riley sont attendus, et même Benjamin Pavard est fantasmé. De quoi enfin arrêter d’encaisser des buts évitables en fin de match ?

Le loft de l’été 2026 s’annonce déjà gigantesque.

