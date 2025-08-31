S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Un grand espoir du football belge débarque à l’OM

AC
Un grand espoir du football belge débarque à l&rsquo;OM

Et si c’était l’élu ?

Après avoir laissé partir Faris Moumbagna plus tôt dans la journée, l’OM a répliqué dans le sens des arrivées en annonçant la signature en prêt (avec option d’achat) du prometteur milieu offensif belge Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig.

Âgé de 20 ans, Vermeeren compte six sélections avec la Belgique mais n’a pas été appelé dans la dernière liste de Rudi Garcia pour les rencontres qualificatives à venir des Diables Rouges face au Liechtenstein et au Kazakhstan. Cette nouvelle aventure marseillaise pourrait donc être l’occasion idoine pour se faire une place en vue du Mondial 2026.

OL-OM : navigation à vue

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

36
Revivez Toulouse-PSG (3-6)
Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Revivez Toulouse-PSG (3-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine