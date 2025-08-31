Un grand espoir du football belge débarque à l’OM

Et si c’était l’élu ?

Après avoir laissé partir Faris Moumbagna plus tôt dans la journée, l’OM a répliqué dans le sens des arrivées en annonçant la signature en prêt (avec option d’achat) du prometteur milieu offensif belge Arthur Vermeeren en provenance du RB Leipzig.

𝐋𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐮 𝐏𝐞𝐮𝐩𝐥𝐞 𝐁𝐥𝐞𝐮&𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 💙 Le milieu de terrain international 🇧🇪 𝐀𝐫𝐭𝐡𝐮𝐫 𝐕𝐞𝐫𝐦𝐞𝐞𝐫𝐞𝐧 signe à l’Olympique de Marseille ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ViEkGQlG41 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025

Âgé de 20 ans, Vermeeren compte six sélections avec la Belgique mais n’a pas été appelé dans la dernière liste de Rudi Garcia pour les rencontres qualificatives à venir des Diables Rouges face au Liechtenstein et au Kazakhstan. Cette nouvelle aventure marseillaise pourrait donc être l’occasion idoine pour se faire une place en vue du Mondial 2026.

