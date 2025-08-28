Ilan Kebbal convoqué avec l’Algérie

C’est à la fin de Kebbal qu’on paye les musiciens

Ce jeudi, Ilan Kebbal a été appelé par le sélectionneur de l’Algérie, Vladimir Petković, pour les deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre le Botswana et la Guinée. Le milieu offensif du Paris FC est de retour avec les Fennecs, quatre ans après sa dernière convocation où il n’avait pas foulé la pelouse une seule minute.

6 joueurs de Ligue 1 appelés

Grâce à un exercice réussi en Ligue 2 l’année dernière et un début convaincant dans l’élite cette saison (1 but, 1 passe décisive en 2 matchs), le natif de Marseille a tapé dans l’œil de son sélectionneur et pourrait donc vivre ses premières minutes en sélection à 27 ans. Aïssa Mandi et Nabil Bentaleb de Lille, Hicham Boudaoui de Nice et Amine Gouiri de Marseille sont les autres pensionnaires de Ligue 1 présents dans la liste de Petković.

قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تحسبا لمبارتي بوتسوانا وغينيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026

La bonne affaire à quatre mois de la CAN.

