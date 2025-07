Le président de la fédé marocaine confiant pour la prochaine CAN (et la prochaine Coupe du monde)

Le Maroc, il a changé.

Le ministre en charge du budget, président de la Fédération royale marocaine de football et pilier de l’organisation de la CAN 2025 Fouzi Lekjaa affiche clairement les ambitions du Maroc sur et en dehors du terrain, à quelques mois du début de la compétition (21 décembre-18 janvier). Dans un long entretien accordé à L’Équipe, il évoque une compétition « aux standards internationaux, » avec neuf stades prêts, dont ceux de Rabat et Tanger qui accueilleront aussi des matchs du Mondial 2030.

L’ambition assumée

Lekjaa assume l’intention d’aller chercher un deuxième sacre continental, 50 ans après celui de 1976. Avec des cadres comme Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui ou Abdessamad Ezzalzouli, tous finalistes de coupes européennes cette saison, il estime que les Lions de l’Atlas ont « le potentiel pour aller chercher cette CAN », et sont conscients de leur capacité à le faire. « On n’est pas dans le rêve, on est dans l’ambition légitime », a-t-il clamé.

Première nation africaine depuis deux ans, et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde, le Maroc veut s’installer durablement parmi les nations qui comptent, et le regard est déjà tourné plus loin. « Faire mieux qu’au Qatar sera déjà notre objectif en 2026 ! On ne va pas attendre 2030 pour essayer de le faire », assure Lekjaa, qui place la barre haut dès le Mondial 2026, en soulignant que le Maroc est une nation qui pèse au niveau mondial dorénavant. « Aujourd’hui, en matière d’effectif, le Maroc n’a rien à envier à n’importe quelle équipe d’Europe ou d’Amérique latine », a-t-il conclu.

Au moins c’est clair.

