Lucas Tousart revient au pays !

Il n’est pas champion du monde, mais il rentre aussi en Ligue 1.

Le Stade brestois a officialisé ce lundi l’arrivée de Lucas Tousart. Cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais, après être passé par l’Hertha Berlin et l’Union Berlin avec qui il lui restait un an de contrat, l’ancien espoir français a trouvé son point de chute à Brest pour les deux prochaines saisons.

𝐋𝐮𝐜𝐚𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐬𝐚𝐫𝐭 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐦𝐞́𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞 ✍️ 🤝 𝐀𝐪𝐮𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐇 | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 pic.twitter.com/izOAu9D4Hq — Stade Brestois 29 (@SB29) September 1, 2025

Un entrejeu à nouveau vivant ?

Respectivement partis au Paris FC et au FC Lorient, les départs de Pierre Lees-Melou et de Madhi Camara ont bouleversé le milieu de terrain brestois. Un trouble se manifestant par une 17e place au classement mais qui peut être compensée par l’expérience du joueur de 28 ans et ses 127 matchs de Bundesliga et 165 en Ligue 1.

Quatre recrues sur les 24 dernières heures, le Stade brestois est toujours un sacré finish.

