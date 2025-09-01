S’abonner au mag

Lucas Tousart revient au pays !

Il n’est pas champion du monde, mais il rentre aussi en Ligue 1.

Le Stade brestois a officialisé ce lundi l’arrivée de Lucas Tousart. Cinq ans après son départ de l’Olympique lyonnais, après être passé par l’Hertha Berlin et l’Union Berlin avec qui il lui restait un an de contrat, l’ancien espoir français a trouvé son point de chute à Brest pour les deux prochaines saisons.

Un entrejeu à nouveau vivant ?

Respectivement partis au Paris FC et au FC Lorient, les départs de Pierre Lees-Melou et de Madhi Camara ont bouleversé le milieu de terrain brestois. Un trouble se manifestant par une 17e place au classement mais qui peut être compensée par l’expérience du joueur de 28 ans et ses 127 matchs de Bundesliga et 165 en Ligue 1.

Quatre recrues sur les 24 dernières heures, le Stade brestois est toujours un sacré finish.

Georges Mikautadze envoyé à Villarreal

