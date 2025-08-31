Revivez Lyon-Marseille (1-0)

Il y a eu du mouvement du côté des deux Olympiques, Georges Mikautadze s'est envolé du côté de l'Espagne et de Villarreal, tandis que l'OM a enregistré les arrivées de Hamed Junior Traoré et d'Arthur Vermeeren. Côté départs, Faris Moumbagna a été prété à Cremonese et Azzedine Ounahi, indésirable depuis son retour de Grèce a été transféré à Gérone.