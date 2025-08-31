- Ligue 1
- J3
- Lyon-Marseille
Revivez Lyon-Marseille (1-0)
On s'arrête ici pour ce soir mais on se retrouve très vite sur SoFoot.com pour de nouvelles aventures, d'ici-là portez vous bien !!! Ciaooooo les potes !
ET C'EST TERMINEEEEEE !!! LYON ENCHAINE UN TROISIEME SUCCES EN AUTANT DE MATCH AVEC CETTE COURTE VICTOIRE !!! L'OM risque donc de passer des derniers jours de mercatos agités et une trêve internationale pleine de secousses.
Hojbjerg a tenté de faire la décision seul, mais sa frappe s'envole au milieu du Virage sud.
🟨 Amir Murillo pensait que le match était déjà terminé et s'est fait servir au bar plus vite que prévu.
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Ruben Kluivert remplace Adam Karabec
Il reste cinq minutes à l'OM pour espérer ramener un point du Rhône.
⚽ But de Pavel Šulc pour l'OL !! Après un improbable coup de billard dans la surface marseillaise et la barre trouvée par Tagliafico, avant que Balerdi ne repousse le ballon sur Šulc. Ouverture du score logique pour Lyon.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille.Un autre minot entre sur la pelouse : Darryl Bakola remplace Hamed Junior Traorè
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Robinio Vaz remplace Pierre-Emerick Aubameyang
Alfonso Moreira continue de centrer à foison, mais ils sont tous aimantés par les gants de Rulli.
Alors que les Bad Gones entament la Marseillaise sur cette possession marseillaise...
🟨 Carton jaune pour Pavel Šulc après cette faute sur Cornelius.
C'est au-dessus de la transversale.
Et si la solution venait des coups de pied arrêtés pour l'OL, coup franc dangereux à venir à l'entrée de la surface marseillaise pour Clinton Mata !
Les Lyonnais multiplient les centres et les offensives mais ne parviennent toujours pas à être précis dans leur dernier geste.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Pol Lirola, l'un des héros de l'Olympico de la saison dernière remplace Timothy Weah
🔀 Changement pour l'Olympique Lyonnais. Pavel Šulc remplace Khalis Merah
Le public ne comprend pas non plus pourquoi Mata a envoyé ce ballon en corner alors qu'il était tout seul dans sa surface.
C'ETAIT ENCORE TOUT PROCHE POUR TESSMANN !!! Mais l'Américain a manqué son geste et le ballon a longé la cage de Rulli avant de mourir en six mètres.
La première frappe cadrée marseillaise est donc pour l'international danois !!! Mais sa tentative en bout de course a été stoppée nette par Descamps.
L'OL de son côté a cadré 4 de ses 11 tentatives.
Pour continuer dans les stats, en 60 minutes de jeu l'OM a frappé deux fois aux barres de Descamps pour un total impressonnant de 0 tir cadré.
L'OM a donc changé de système et évolue actuellement dans un 5-3-1 lorsque l'équipe n'a pas le ballon. (Oui 5-3-1 parce que l'OM évolue à 10 pour ceux qui ont raté l'expulsion d'Egan-Riley).
Pour les supporters de l'OM fans d'Harry Potter, Cornelius vous le préférez comme défenseur ou comme Ministre de la magie ? Vu que dans les deux cas c'est un choix controversé...
J'ai d'ailleurs oublié de vous parler du flocage des joueurs lyonnais qui arborent tous le nom de Lacombe à la place de leur nom de famille respectif.
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Nicolás Tagliafico remplace Malick Fofana
Coup dur pour l'OL, Fofana est resté au sol et semble demander le changement.
Georges Mikautadze a été aperçu dans les tribunes du Groupama Stadium, de quoi donner l'envie aux Bad Gones de chanter ses louanges.
La première banderille de cette seconde période est pour Tessmann, mais la frappe est une nouvelle fois parfaitement captée par Rulli.
Après ce nouveau changement côté OM, Timothy Weah prend la place de Greenwood à l'aile tandis que Garcia est entré comme latéral.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille : Ulisses Garcia remplace un Mason Greenwood transparent lors du premier acte.
Here we go agaaaaaain !!!! Bonne deuxième mi-temps à tous et toutes !
ET C'EST LA PAUUUUUSE !!! Après une première période franchement ennuyante, on se retrouve au même endroit dans un quart d'heure, le temps de se mouiller la nuque pour affronter ces 45 dernières minutes.
Toujours pas d'ouverture du score pour Lyon, Tessmann a été coupable d'une faute sur Rulli.
QUELLE PARADE DE RULLI !!! Alors que Fofana s'était une nouvelle fois présenté seul face au gardien argentin, le portier marseillais s'est parfaitement détendu pour détourner le cuir en corner.
On aura droit à cinq minutes de réjouissance supplémentaires
Dommage que J+1 n'existe plus, Julien Cazarre se serait réjoui de cette séquence de jeu...
🟨 Carton jaune pour Angel Gomes, François Le Texier lui souhaite à sa manière un joyeux anniversaire.
Malick Fofana encore et toujours, mais sa tentative aux 30m a terminé sa course dans les gants de Rulli.
Fofan continue de régaler sur son côté mais Abner ne parvient toujours pas à ajuster la mire lors de son dernier geste.
🔀 Changement pour l'Olympique de Marseille. Derek Cornelius remplace Bilal Nadir
Les Marseillais vont donc évoluer en infériorité numérique pendant 1h, comme la saison précédente. Suffisant pour parvenir à réitérer l'exploit de Rennes lors de la première journée ?
🟥 Carton rouge pour Conrad Egan Riley. Plusieurs fois que la défense marseillaise était à la limite du KO, Fofana avait une nouvelle fois pris le meilleur sur ses adversaires mais Edgar-Riley est venu cisailler l'ailier lyonnais, expulsion logique du Marseillais.
Les Gones pensaient avoir ouvert le score grâce à Tessmann, mais Fofana à la passe décisive a finalement été signalé hors jeu.
🟨 Carton jaune pour Abner Vinícius soit pour simulation, soit pour avoir contesté la décision arbitrale, je suis trop haute dans la tribune de presse j'ai pas réussi à voir.
PENALTY FINALEMENT ANNULE !!! François Le Texier appelé par la VAR a jugé qu'Abner Vinicius était hors jeu.
Il suffisait de le dire pour que ça s'anime : PENALTY POUR LYON !!! Après une mésentente au coeur de la charnière phocéenne, Abner Vinicius en a profité pour se présenter face à Rulli qui n'a pas réussi à récupérer le ballon de manière licite.
C'est pas qu'on se fait chier mais presque. On est bien loin des standards de la saison dernière.
Les Bad Gones ont un message à faire passer à la Ligue et aux Préféts. Une banderole a été déployée dans le virage : "Menu Ligue 1 : Huis clos + parcages fermés, disponible dans toute la France.
C'est chaud sur les buts de Rulli, Abner puis Tolisso délaissés par la défense marseillaise ont manqué leur geste, les Phocéens s'en sortent bien !
Première situation dangereuse pour l'OL alors que Mason Greenwood n'avait pas poursuivi son effort, Abner Vinicius aurait bien pu profiter de son déboulé sur son côté droit mais Timothy Weah a parfaitement dégagé le ballon en corner.
Beaucoup plus de spectacle en tribunes puisque le Virage Sud a craqué en masse, tandis que le virage nord chante en l'hommage de Bernard Lacombe, logique pour un numéro 9 légendaire.
Après Tolisso, c'est au tour d'Angel Gomes de rester au sol, pas beaucoup d'actions mais les contacts sont rugueux, cet Olympico est bien lancé !
Pour le moment les Lyonnais ne parviennent pas à se défaire du pressing marseillais.
Amir Murillo a tenté une première incursion dans la surface lyonnaise, mais son centre en retrait a finalement terminé dans les pieds de la défense lyonnaise.
Beaucoup de chants homophobes sur ce début de rencontre. Toujours essentiel de rappeler que le consentement est important.
Allez on se mouille, c'est quoi votre pronostic pour la rencontre ? Ici on aime beaucoup la théorie des deux Olympiques mais on pense quand même que les deux équipes vont se séparer sur un match nul, allez go pour un 2-2 !
ET C'EST PARTIIIIIII AVEC LE COUP D'ENVOI DONNE PAR LES MARSEILLAIS ! BON OLYMPICO TOUT LE MONDEEEEE !!!
Le coup d'envoi fictif de la rencontre est donc donné par les deux fils et le petit-fils de Bernard Lacombe.
Les Bad Gones ont aussi déployé un immense tifo dans l'ensemble du virage avec l'inscription "Bad Gones 1987"
Alors que l'hymne lyonnais résonne au Groupama Stadium, le Virage sud a déployé un tifo en l'honneur de Bernard Lacombe avec la banderole "Légende Lyonnaise pour l'éternité"
Niveau dynamique, l'OL s'est imposé lors des deux premières journées de championnat et vise un 3/3 ce soir, tandis que l'OM est reparti du bon pied face au Paris FC la semaine dernière après avoir chuté à Rennes lors de l'ouverture de cette Ligue 1 2025-2026 et compte sur ces deux succès lors des Olympicos de la saison dernière pour pouvoir respirer un peu mieux durant la trêve internationale.
Cet Olympico sera arbitré par François Le Texier.
Il y a eu du mouvement du côté des deux Olympiques, Georges Mikautadze s'est envolé du côté de l'Espagne et de Villarreal, tandis que l'OM a enregistré les arrivées de Hamed Junior Traoré et d'Arthur Vermeeren. Côté départs, Faris Moumbagna a été prété à Cremonese et Azzedine Ounahi, indésirable depuis son retour de Grèce a été transféré à Gérone.
Si le Groupama Stadium ne devrait pas être plein ce soir, il n'y aura pas de supporters marseillais présents, les joueurs de l'OM porteront donc un badge spécial sur leur maillot comme lors de la saison précédente pour honorer leurs supporters qui ont une nouvelle fois été interdits de déplacement.
ET BONSOIR TOUT LE MOOOOOONDE !!! J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes à suivre cet Olympicoooo !!!!
Olympique Lyonnais
Olympique de Marseille
Par Léna Bernard, au Groupama Stadium