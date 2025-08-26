Les supporters marseillais interdits de déplacement pour le match face à l’OL

On s’y attendait, mais on est quand même déçus.

Pour la deuxième saison consécutive, les supporters marseillais seront interdits de déplacement à Lyon à l’occasion du choc entre l’OL et l’OM ce dimanche (20h45). Dans un arrêté transmis ce mardi à l’AFP, la préfète du Rhône a estimé qu’il convenait de « limiter la liberté d’aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille ou se comportant comme tel sur le territoire de la ville de Lyon, aux alentours et dans l’enceinte du Groupama Stadium ».

Usual suspects

La préfète justifie sa décision par les « troubles à l’ordre public » que provoquent « fréquemment » les supporters de l’Olympique de Marseille. L’arrêté préfectoral évoque également l’historique des débordements lors des rencontres entre les deux Olympiques, à l’image de l’agression de Fabio Grosso, ancien entraîneur de l’Olympique lyonnais, blessé par un jet de projectile lors d’un déplacement au Vélodrome en 2023. Histoire d’être sûr de s’assurer le calme pour cette troisième journée de Ligue 1 : les pétards, projectiles et boissons alcoolisées seront également interdits dans l’enceinte du Groupama Stadium.

L’Olympico n’aura forcément pas la même saveur.

