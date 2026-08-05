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En plus de Barcola, Liverpool veut un autre ailier du PSG

EL
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En plus de Barcola, Liverpool veut un autre ailier du PSG

L’aile ET la cuisse. Depuis le début du mercato, Liverpool fait des pieds et des mains pour attirer Bradley Barcola, désireux de plus de temps de jeu après deux saisons en dents de scie, tout de même ponctuées par un doublé en Ligue des champions. Sauf que les Reds ne comptent pas s’arrêter là et font miroiter un meilleur avenir à un autre ailier du PSG : Ibrahim Mbaye.

D’autres cadors européens sur le dossier

D’après les informations de RMC Sport, le club anglais espère recruter le Sénégalais de 18 ans pour pallier le départ de Mohamed Salah et assurer ses arrières alors que Federico Chiesa n’est pas certain de rester. Même s’il reste deux ans de contrat au jeune Parisien, Liverpool estime être le club idéal pour lui faire passer un cap dans son début de carrière.

Cet été, Mbaye fait beaucoup parler de lui et ses envies de départ ne surprennent plus vraiment. Chelsea, le Borussia Dortmund ou le Bayer Leverkusen suivent de près le dossier, mais pourraient donc se faire doubler dans la dernière ligne droite.

L’été prochain, Liverpool se penchera sur le cas Kvara.

Dix grosses recrues achetées en Bundesliga qui valaient le coût

EL

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