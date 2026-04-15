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Le PSG déguste un dîner à Liverpool

MBC
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Le PSG déguste un dîner à Liverpool

Un dîner presque parfait si c’était de la bouffe anglaise. Quelques heures après le succès du Paris Saint-Germain contre Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, certains membres du PSG se sont retrouvés au Municipal Hotel, au centre de la ville à côté du Beatles Museum, pour déguster un dîner de winners.

All you need is food

Selon les informations de RMC Sport, Nasser al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique et l’ensemble du staff étaient autour de la table. Certains conviés à ce dîner cinq étoiles ont décrit ce repas comme un « magnifique moment familial, tous ensemble ». Une belle manière de célébrer une troisième qualification de suite en demi-finales de Ligue des champions.

Malgré son tacle salvateur, Marquinhos n’était pas invité…

Les célébrations défensives, c’est un grand oui !

MBC

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