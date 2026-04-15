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Le PSG écrit déjà l’histoire

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Le PSG écrit déjà l’histoire

Le coefficient UEFA de la France a le sourire. Pour la troisième saison d’affilée, le Paris Saint-Germain se hisse en demi-finales de la Ligue des champions. Grâce à sa performance majuscule contre Liverpool à Anfield, le PSG est le premier club français à réaliser cet exploit. Le 28 avril au Parc des Princes et le 6 mai à Madrid ou à Munich, le club de la capitale disputera même sa sixième demi-finale de C1.

Il y a deux ans, pour la première saison de Luis Enrique et la dernière de Kylian Mbappé, Marquinhos et compagnie avaient tristement pris la porte face au Borussia Dortmund après une double confrontation complètement foirée. L’année dernière, Ousmane Dembélé avait montré la voie à son équipe en marquant dès les premières minutes sur la pelouse d’Arsenal avant qu’au retour, Fabian Ruiz n’envoie un boulet de canon venant enterrer les espoirs des Gunners. Le PSG était ensuite allé conquérir sa première coupe aux grandes oreilles contre l’Inter Milan.

À trois matchs d’une deuxième étoile.

Les notes du PSG contre Liverpool

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