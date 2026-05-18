Griezmann demande encore pardon à l’Atlético dans un discours émouvant

Le mea culpa de Don Grizou. Ce dimanche soir, Antoine Griezmann a disputé la dernière rencontre de sa carrière au Metropolitano sous les couleurs de l’Atlético de Madrid. Larmes aux yeux après avoir reçu un vibrant hommage, le légendaire numéro 7 des Colchoneros est revenu sur son transfert au Barça en 2019 qui avait provoqué la fronde et la colère de supporters madrilènes se sentant trahis par leur chouchou.

« J’étais très jeune, j’ai commis une erreur »

« Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont pardonné (son départ au Barça, NDLR), mais je vous le dis à nouveau : je suis désolé, a rappelé le natif de Mâcon à ses supporters. Je ne me rendais pas compte de toute l’affection que j’avais ici. J’étais très jeune. J’ai commis une erreur, j’y ai réfléchi, et nous avons tout fait pour revenir ici. »

😢‼️ Emotivo adiós de Griezmann al Metropolitano: "Pido perdón otra vez: no me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven..." pic.twitter.com/ouwjTDSwCt — MARCA (@marca) May 17, 2026

Pas du genre rancunier, Diego Simeone a avoué avoir déjà pardonné la parenthèse barcelonaise au Tricolore : « Quand il est revenu (en 2021, NDLR), ce fut un moment de joie, de bonheur, nous savions qu’un génie revenait. Nous avons eu chez nous un authentique génie du football, il va nous manquer, a d’abord regretté le Cholo. Antoine aimerait qu’on se souvienne de lui comme d’une personne noble, humaine, responsable… Un gars qui a toujours été prêt à se mettre au service de l’Atlético. Il a eu l’humilité de revenir et de repartir à zéro… Et que dire de l’insatiable buteur qu’il a été ? »

Avec 212 buts et 92 passes décisives délivrées en 500 matchs tout pile sous les couleurs des Matelassiers, le Français s’est imposé comme une légende vivante du club.

Alors, faute avouée à moitié pardonnée ?

Griezmann quitte le Metropolitano sur une victoire