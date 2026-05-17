Strasbourg remonte les bretelles de Monaco dans un match dingo

Pas d’enjeu, mais des buts ! Strasbourg et Monaco ont fait le spectacle dimanche à la Meinau dans un match anecdotique pour le classement final… et c’est le Racing qui a fini par s’imposer (5-4). L’ASM comptait pourtant trois buts d’avance. Lamine Camara a brillé avec un doublé : d’abord en pressant El Mourabet pour profiter de la relance risquée de Mike Penders (10e), puis en envoyant une mine sous la barre à l’entrée de la surface (42e). À fond les ballons. Probablement inspiré par son coéquipier, Ansu Fati a enlevé les derniers morceaux de toile d’araignée qui restaient dans la lucarne dans la foulée (45e+2).

𝐀𝐍𝐒𝐔 𝐅𝐀𝐓𝐈 mamma miaaa 🤩 Un but sublime de la star monégasque 🔝#RCSAASM pic.twitter.com/hzMwOwxqE2 — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Même mené 1-4, le Racing n’a pas lâché et est revenu dans le match grâce à un pétard de Diego Moreira (58e) et un doublé de Sebastian Nanasi (61e, 72e), peut-être vexé de son absence dans la liste de la Suède pour la Coupe du monde. Martial Godot a même offert la victoire aux Alsaciens pour finir cette saison en dents de scie sur une note de folie (85e).

Condamné à la septième place par la victoire de Marseille contre Rennes, Monaco devra supporter Lens en finale de la Coupe de France pour espérer gratter une place en Ligue Conférence. Strasbourg termine huitième.

À l’autre bout du pays, dans le Finistère, Brest et Angers, respectivement 12e et 13e, se sont quittés bons amis (1-1). Amine Sbaï a répondu à Romain Del Castillo en deuxième période, et Pierrick Capelle a joué 78 minutes pour le tout dernier match de sa carrière.

Merci Monsieur.

Brest 1-1 Angers

Buts : Del Castillo (55e) // Sbaï (61e)

Strasbourg 5-4 Monaco

Buts : Godo (34e, 85e), Moreira (58e), Nanasi (61e, 72e) // Camara (10e, 42e), Fati (45e+2), Doukouré CSC (57e)

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