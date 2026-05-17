S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J34
  • Marseille-Rennes (3-1)

La célébration audacieuse d’Aubameyang

LB
2 Réactions
La célébration audacieuse d’Aubameyang

C’est de l’humour Marie, de l’humour. Alors que les Marseillais se sont imposés 3 à 1 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du troisième but olympien, n’a pas gratifié le Vélodrome d’un salto arrière comme il en a l’habitude, mais bien d’une célébration beaucoup plus d’actualité.

Écarté du déplacement au Havre le week-end précédent après avoir vidé un extincteur dans la chambre de Bob Tahri lors de la dernière mise au vert phocéenne, Aubam était bien de retour dans le onze de départ d’Habib Beye pour ce dernier match de la saison. Et sur sa réalisation, l’international gabonais a dégainé une célébration extincteur face au Virage Nord.

Point positif, il ne pourra pas être suspendu lors de la prochaine rencontre.

Les clubs français qualifiés pour la Coupe d’Europe

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Benatia fait ses adieux
  • France
  • Olympique de Marseille
Benatia fait ses adieux

Benatia fait ses adieux

Benatia fait ses adieux
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.