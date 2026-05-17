La célébration audacieuse d’Aubameyang

C’est de l’humour Marie, de l’humour. Alors que les Marseillais se sont imposés 3 à 1 face à Rennes, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur du troisième but olympien, n’a pas gratifié le Vélodrome d’un salto arrière comme il en a l’habitude, mais bien d’une célébration beaucoup plus d’actualité.

L'OM en passe de réussir sa mission 😎 Le troisième est signé 𝗔𝗨𝗕𝗔𝗠' 🧯#OMSRFC pic.twitter.com/WLa6t6yx8S — L1+ (@ligue1plus) May 17, 2026

Écarté du déplacement au Havre le week-end précédent après avoir vidé un extincteur dans la chambre de Bob Tahri lors de la dernière mise au vert phocéenne, Aubam était bien de retour dans le onze de départ d’Habib Beye pour ce dernier match de la saison. Et sur sa réalisation, l’international gabonais a dégainé une célébration extincteur face au Virage Nord.

Point positif, il ne pourra pas être suspendu lors de la prochaine rencontre.

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