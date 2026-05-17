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Ousmane Dembélé sort dès la 27e minute contre le PFC

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Inquiétude pour Dembélé en vue de la finale contre Arsenal

Pas ça, pas maintenant… Opposé au Paris FC dans un match sans enjeu ce dimanche, le Paris Saint-Germain a eu la mauvaise surprise de voir Ousmane Dembélé quitter la pelouse de Jean-Bouin dès la 27e minute. Le Ballon d’or est sorti sans boiter ou sans manifester de gêne apparente, mais il s’est immédiatement dirigé vers les vestiaires. Gonçalo Ramos l’a remplacé.

Le triste point final d’une saison décevante pour le natif de Vernon en Ligue 1 : il n’aura participé qu’à 22 matchs de championnat en 2025-2026, avec 10 buts à la clef. Selon les commentateurs de Ligue 1+, il pourrait s’agir d’une contracture musculaire. À J-13 de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le bulletin médical du PSG sera surveillé de près.

Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean-Bouin

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