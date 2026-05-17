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Lyon rend un vibrant hommage à sa légende Fleury Di Nallo

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Vibrant hommage à Fleury Di Nallo à Lyon

Pour l’éternité. Quatre jours après le décès de Fleury Di Nallo, l’Olympique lyonnais a rendu hommage à sa légende dimanche soir en marge de la rencontre face à Lens. Les joueurs de Paulo Fonseca sont entrés sur la pelouse du Groupama Stadium pour l’échauffement avec un t-shirt noir floqué de son surnom, Le Petit Prince de Gerland, et du numéro 10.

Di Nallo a aussi été honoré par un tifo magnifique, le représentant assis sur un fauteuil, avec un ballon à ses pieds. Une minute d’applaudissements a ensuite été respectée avant le coup d’envoi. Un double hommage a finalement été rendu à Di Nallo et à Bernard Lacombe à la 10e minute de jeu lorsque les spectateurs ont allumé leurs téléphones. Auteur de 222 buts avec l’OL, Di Nallo avait 83 ans. Ses obsèques auront lieu mercredi.

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