Vibrant hommage à Fleury Di Nallo à Lyon

Pour l’éternité. Quatre jours après le décès de Fleury Di Nallo, l’Olympique lyonnais a rendu hommage à sa légende dimanche soir en marge de la rencontre face à Lens. Les joueurs de Paulo Fonseca sont entrés sur la pelouse du Groupama Stadium pour l’échauffement avec un t-shirt noir floqué de son surnom, Le Petit Prince de Gerland, et du numéro 10.

Di Nallo a aussi été honoré par un tifo magnifique, le représentant assis sur un fauteuil, avec un ballon à ses pieds. Une minute d’applaudissements a ensuite été respectée avant le coup d’envoi. Un double hommage a finalement été rendu à Di Nallo et à Bernard Lacombe à la 10e minute de jeu lorsque les spectateurs ont allumé leurs téléphones. Auteur de 222 buts avec l’OL, Di Nallo avait 83 ans. Ses obsèques auront lieu mercredi.

Sept clubs de Ligue 1 appellent à une réforme « nécessaire et urgente » du football professionnel