Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c’est le chaos à la Beaujoire

Des images qu’on n’aime pas voir. Alors que la 20e minute de jeu se disputait lors de la rencontre entre Nantes et Toulouse, une partie des supporters présents dans la Tribune Loire ont envahi le terrain, tout en jetant des fusées éclairantes.

Absolute chaos at La Beaujoire with Nantes fans storming the pitch with black flares. The game has been put to a halt.pic.twitter.com/e1yatu2JaE — Get French Football News (@GFFN) May 17, 2026

Fumigènes, invectives et Coach Vahid excédé

Ces actes ont poussé Stéphanie Frappart à renvoyer tout le monde au vestiaire alors que les supporters nantais se rapprochaient du couloir. Les évènements ont suscité la colère de Vahid Halilhodžić, qui a été ceinturé par la sécurité pour ne pas en découdre avec les supporters présents sur la pelouse.

Finalement, les Kita ont eu raison de manquer la rencontre.

Le match entre Nantes et Toulouse définitivement arrêté