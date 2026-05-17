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Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c’est le chaos à la Beaujoire

LB
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Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c’est le chaos à la Beaujoire

Des images qu’on n’aime pas voir. Alors que la 20e minute de jeu se disputait lors de la rencontre entre Nantes et Toulouse, une partie des supporters présents dans la Tribune Loire ont envahi le terrain, tout en jetant des fusées éclairantes.

Fumigènes, invectives et Coach Vahid excédé

Ces actes ont poussé Stéphanie Frappart à renvoyer tout le monde au vestiaire alors que les supporters nantais se rapprochaient du couloir. Les évènements ont suscité la colère de Vahid Halilhodžić, qui a été ceinturé par la sécurité pour ne pas en découdre avec les supporters présents sur la pelouse.

Finalement, les Kita ont eu raison de manquer la rencontre.

Le match entre Nantes et Toulouse définitivement arrêté

LB

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