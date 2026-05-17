L’Ajax privé de son stade par Harry Styles

AH ! Neutralisé par Heerenveen ce dimanche (0-0), l’Ajax a raté l’occasion d’arracher la quatrième place du championnat à Twente. La saison du club ajacide, cinquième d’Eredivisie, va donc se rallonger avec des play-off pour un ticket en Ligue Conférence : l’Ajax recevra Groningue le 21 mai et, en cas de succès, devra enchaîner contre Utrecht ou Heerenveen le 24 mai. Mais où ?

Harry Styles vient en effet d’investir la Johan Cruyff Arena : le chanteur britannique y a donné un premier concert samedi, et neuf autres dates suivront jusqu’au 5 juin. Impossible pour l’Ajax de jouer à domicile, donc. Selon le Telegraaf, le club s’est mis d’accord avec le FC Volendam pour utiliser le Kras Stadion, une enceinte de 6 800 places située 30 kilomètres au nord de la Johan Cruyff Arena.

Voilà ce qui arrive quand on est trop confiant.

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