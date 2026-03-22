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La preuve que les supporters de l'Ajax sont complètement tarés

MBC
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La preuve que les supporters de l'Ajax sont complètement tarés

Sur ma route, il y a du move, oui. Alors que le bus de l’Ajax Amsterdam se dirigeait pépère vers Rotterdam pour y affronter le Feyenoord à 14h30, des ultras masqués de l’Ajax se sont introduits sur l’autoroute A4 reliant les deux villes. Fumigènes à la main, plusieurs dizaines de supporters ont alors ralenti le bus de leur équipe pour montrer leur soutien avant ce Klassieker sous hautes tensions pour la course à la Ligue des champions. Le Feyenoord est en effet deuxième d’Eredivisie avec seulement cinq points d’avance sur le club de la capitale, seulement quatrième.

D’après le média néerlandais AD, ces supporters ont déjeuné à l’hôtel Van der Valk et ont traversé la route à cet endroit quand le bus de l’équipe arrivait. Cette manifestation a ralenti le trafic de l’A4 pendant plusieurs minutes avant que les supporters de l’Ajax quittent enfin la route. « La police était sur place et a tenté de maîtriser la situation. Tout s’est bien passé et personne n’a été blessé », a précisé un porte parole de la police à AD.

En voilà une technique pour calmer le trafic de drogue.

L’Ajax lessive Feyenoord dans le Klassieker néerlandais

MBC

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