S’abonner au mag
  • Portugal
  • Benfica

Benfica invaincu mais privé du titre, pas une première en Europe

QB
9 Réactions
Le paradoxe Benfica, invaincu pour rien

Invincible mais pas champion. Devancé par le Sporting en 2024 et en 2025, Benfica passera à nouveau à côté du titre de champion du Portugal cette année. Les Lisboètes sont pourtant invaincus : après 32 journées, ils affichent 22 victoires et dix matchs nuls. Le FC Porto, bien que battu par Casa Pia en février, a cependant fait le trou et est assuré de rafler la mise avec neuf points de plus que son rival. Les Aigles auront droit à une mention spéciale s’ils évitent la défaite lors de leurs deux derniers matchs, contre Braga et Estoril, mais cela ne les consolera pas.

Le club lisboète s’est plaint d’un traitement de faveur arbitral de son rival tout au long de la saison. Dernier épisode en date samedi soir : sur les réseaux sociaux, le SLB a remis le trophée d’homme du match à l’arbitre Gustavo Correia après le nul contre Famalicão. En 1977-1978, Benfica avait déjà perdu le titre face à Porto en restant invincible tout au long du championnat. Plus récemment, sur le continent, le Sheriff Tiraspol (2025) et l’Étoile Rouge de Belgrade (2008) avaient aussi laissé échapper le titre au bout d’une saison sans défaite.

La tête haute, mais les mains vides.

Benfica revient de nulle part pour arracher le nul contre Porto

QB

À lire aussi
Logo de l'équipe Benfica
Benfica tombe face à un rival
  • Coupe du Portugal
  • Quarts
  • Porto-Benfica (1-0)
Benfica tombe face à un rival

Benfica tombe face à un rival

Benfica tombe face à un rival
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.