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Le clin d'œil de Vitinha à Mbappé après PSG-Bayern

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Le clin d'œil de Vitinha à Mbappé après PSG-Bayern

Comment ne pas citer les grands penseurs ? Vitinha l’a fait mardi soir, au Parc des Princes, face aux journalistes qui l’attendaient en zone mixte. Le milieu portugais a débriefé la victoire épique du PSG contre le Bayern en reprenant une célèbre formule de Kylian Mbappé. « On est fatigués, a-t-il confié. Il faut se reposer, bien manger, bien dormir. C’est cliché mais c’est important, c’est vrai. »

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Le capitaine de l’équipe de France avait utilisé ces mots en 2023, ce qui avait été interprété comme un petit taquet à Neymar et ses soirées animées. Vitinha a aussi souligné fait part de sa satisfaction « d’avoir marqué autant de buts à une équipe comme ça, qui n’en concède pas beaucoup ». Cela prouve bien qu’il était épuisé puisque depuis le début du mois, le Bayern avait pris deux buts contre Fribourg et Stuttgart, et trois contre le Real Madrid et Mayence.

Un verre d’eau et au lit.

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