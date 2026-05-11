Emmanuel Macron prépare-t-il sa reconversion dans le foot ?

Pa fameuse cette première touche. En déplacement au Kenya pour le sommet Africa Forward, Emmanuel Macron s’est essayé au ballon rond à Nairobi. En compagnie du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et du président kényan, William Ruto, le Président de la république a peut-être cherché à taper dans l’œil de l’Olympique de Marseille, dont il est un grand fan et qui devrait opérer un grand ménage cet été.

Son jeu en une touche n'est pas terrible...pic.twitter.com/usIrvr8BrC — SO FOOT (@sofoot) May 11, 2026

Dans une petite ronde complétée par Claude Le Roy et Cédric Kanté, les protagonistes cités ont échangé quelques passes où l’on a pu voir que les chaussures de costard n’étaient vraiment pas les amies de la touche de balle. Assez pour une pige en Kings League ?

Macron a aussi tenté quelques jongles, et heureusement que la caméra est passée très furtivement.

Quel surnom pour cette équipe d’Arsenal ?