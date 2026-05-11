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Emmanuel Macron prépare-t-il sa reconversion dans le foot ?

JF
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Emmanuel Macron prépare-t-il sa reconversion dans le foot ?

Pa fameuse cette première touche. En déplacement au Kenya pour le sommet Africa Forward, Emmanuel Macron s’est essayé au ballon rond à Nairobi. En compagnie du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye et du président kényan, William Ruto, le Président de la république a peut-être cherché à taper dans l’œil de l’Olympique de Marseille, dont il est un grand fan et qui devrait opérer un grand ménage cet été.

Dans une petite ronde complétée par Claude Le Roy et Cédric Kanté, les protagonistes cités ont échangé quelques passes où l’on a pu voir que les chaussures de costard n’étaient vraiment pas les amies de la touche de balle. Assez pour une pige en Kings League ?

Macron a aussi tenté quelques jongles, et heureusement que la caméra est passée très furtivement.

Quel surnom pour cette équipe d’Arsenal ?

JF

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