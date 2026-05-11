S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Bosnie-Herzégovine

La première liste pour la Coupe du monde est tombée

LB
6 Réactions
La première liste pour la Coupe du monde est tombée

Spoiler alert, ce n’est pas celle de l’Italie. À un mois de l’ouverture du Mondial, la Bosnie-Herzégovine a dévoilé les 26 joueurs qui se déplaceront en Amérique.

Parmi les sélectionnés on retrouve de nombreux visages connus du grand public comme Edin Džeko qui a grandement contribué au retour de Schalke 04 en Bundesliga cette saison, ou encore le Lensois Nidal Čelik. Les anciens marseillais, Sead Kolašinac et Amar Dedić seront aussi du voyage. Les Bosniens retrouveront le Canada, la Suisse et le Qatar dans le groupe B.

Rendez-vous le 12 juin face au Canada.

Ermedin Demirović tient parole : 800 litres de bière pour tout le stade de Stuttgart

LB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.