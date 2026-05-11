La première liste pour la Coupe du monde est tombée

Spoiler alert, ce n’est pas celle de l’Italie. À un mois de l’ouverture du Mondial, la Bosnie-Herzégovine a dévoilé les 26 joueurs qui se déplaceront en Amérique.

Uz ovaj video je selektor Sergej Barbarez objavio spisak igrača koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Mundijalu. Euforija pred prvenstvo se već osjeti na svakom koraku, a do početka je ostalo još tačno mjesec dana. #NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/hXbWbWWjot — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Parmi les sélectionnés on retrouve de nombreux visages connus du grand public comme Edin Džeko qui a grandement contribué au retour de Schalke 04 en Bundesliga cette saison, ou encore le Lensois Nidal Čelik. Les anciens marseillais, Sead Kolašinac et Amar Dedić seront aussi du voyage. Les Bosniens retrouveront le Canada, la Suisse et le Qatar dans le groupe B.

Rendez-vous le 12 juin face au Canada.

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