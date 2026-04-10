Deux des pires cauchemars de l’Italie vont s’affronter avant le Mondial

Faire parler la poudrière. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la Bosnie-Herzégovine d’Edin Džeko va entamer sa préparation à l’événement le 29 mai, à l’occasion d’un match amical contre la Macédoine du Nord d’Eljif Elmas, au stade Asim-Ferhatović-Hase de Sarajevo. La fédération bosnienne de football a fait part de la nouvelle dans un communiqué publié ce vendredi.

Les deux derniers bourreaux de l’Italie

Ce derby des Balkans rappellera de mauvais souvenirs aux supporters de la sélection italienne. La Nazionale s’est fait éliminer en demi-finales des barrages de la Coupe du monde 2022 par la Macédoine du Nord, avant de chuter le 31 mars dernier face à la Bosnie-Herzégovine lors de la dernière étape vers le Mondial nord-américain.

Le match de l’horreur pour toute une nation.

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