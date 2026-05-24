Un ancien messin ramène Willem II en Eredivisie

Jacques a dit : Willem de retour en Eredivisie. Une saison seulement après sa relégation en Eerste divisie, Willem II retrouve l’élite du football néerlandais après être venu à bout de Volendam au terme d’une double-confrontation au scénario épique, notamment grâce à l’ancien messin, Thomas Didillon-Hödl.

Tilburg ontploft na winnende strafschop Thomas Didillon-Hödl 🤩🎉#volwil pic.twitter.com/J6J0DgFRa4 — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026

Les gardiens aussi savent tirer des penaltys

Si Volendam (16e d’Eredivisie) l’avait emporté 2 à 1 lors du match aller, le retour s’est terminé sur le même score mais en faveur de Willem II (3e d’Eerste divisie). Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager durant les prolongations, à cause notamment du but refusé à Robert Muhren par la VAR pour une faute (100e), ou encore les parades du portier des Tricolores. Un gardien bien connu du côté de l’Hexagone pour avoir porté à 71 reprises le maillot du FC Metz entre 2013 et 2018. Après diverses expériences en Belgique du côté de Seraing (2014-2015), d’Anderlecht (2018-2020) ou encore du Cercles Bruges (2020-2024), le natif de Seclin était revenu en Ligue 1 en prêt à Monaco lors de la saison 2022-2023 pour être la doublure d’Alexander Nübel. La montée s’est donc jouée aux tirs au but.

Thomas Didillon-Hödl dacht aan zijn pasgeboren dochter bij de penalty 👶❤️ "En dan is voetbal maar gewoon een spel."#volwil pic.twitter.com/1JdxV9kdjc — ESPN NL (@ESPNnl) May 23, 2026

Mais c’est bien grâce à une action offensive que le gardien de but a écrit sa légende à Willem II ce samedi en transformant le cinquième tir au but tricolore, offrant par la même occasion le retour en Eredivisie. Interrogé par ESPN, Didillon a expliqué son choix de tirer en cinquième position : « Je suis un gardien. C’est très simple, j’ai tenté de tirer hier à l’entraînement, j’ai marqué et me suis bien senti. J’ai pensé à ma fille, née il y a tout juste une semaine. Le foot n’est qu’un jeu. C’est la montée de l’effort, la discipline et la régularité ».

Décisif dans toutes les surfaces.

Virgil van Dijk inaugure une tribune à son nom