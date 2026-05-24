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Un ancien messin ramène Willem II en Eredivisie

LB
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Un ancien messin ramène Willem II en Eredivisie

Jacques a dit : Willem de retour en Eredivisie. Une saison seulement après sa relégation en Eerste divisie, Willem II retrouve l’élite du football néerlandais après être venu à bout de Volendam au terme d’une double-confrontation au scénario épique, notamment grâce à l’ancien messin, Thomas Didillon-Hödl.

Les gardiens aussi savent tirer des penaltys

Si Volendam (16e d’Eredivisie) l’avait emporté 2 à 1 lors du match aller, le retour s’est terminé sur le même score mais en faveur de Willem II (3e d’Eerste divisie). Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager durant les prolongations, à cause notamment du but refusé à Robert Muhren par la VAR pour une faute (100e), ou encore les parades du portier des Tricolores. Un gardien bien connu du côté de l’Hexagone pour avoir porté à 71 reprises le maillot du FC Metz entre 2013 et 2018. Après diverses expériences en Belgique du côté de Seraing (2014-2015), d’Anderlecht (2018-2020) ou encore du Cercles Bruges (2020-2024), le natif de Seclin était revenu en Ligue 1 en prêt à Monaco lors de la saison 2022-2023 pour être la doublure d’Alexander Nübel. La montée s’est donc jouée aux tirs au but. 

Mais c’est bien grâce à une action offensive que le gardien de but a écrit sa légende à Willem II ce samedi en transformant le cinquième tir au but tricolore, offrant par la même occasion le retour en Eredivisie. Interrogé par ESPN, Didillon a expliqué son choix de tirer en cinquième position : « Je suis un gardien. C’est très simple, j’ai tenté de tirer hier à l’entraînement, j’ai marqué et me suis bien senti. J’ai pensé à ma fille, née il y a tout juste une semaine. Le foot n’est qu’un jeu. C’est la montée de l’effort, la discipline et la régularité ».

Décisif dans toutes les surfaces.

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LB

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