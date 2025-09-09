S’abonner au mag
  • Pays-Bas
  • Willem II

Virgil van Dijk inaugure une tribune à son nom

La classe.

Virgil van Dijk a reçu un bel hommage de la part de Willem II, son club formateur. Une tribune à son nom a été dévoilée lundi au sein du centre d’entraînement des jeunes joueurs locaux. Au lendemain de la victoire de la sélection contre la Lituanie (2-3), le capitaine de Liverpool et des Pays-Bas était présent pour voir de ses propres yeux cette fameuse « Virgil van Dijk Tribune ».

« Je suis extrêmement fier, a déclaré le défenseur sur le site du club. Willem II a joué un rôle important dans ma vie et dans mon développement en tant que jeune joueur. Cette reconnaissance est très importante pour moi et ma famille. C’est un hommage très spécial. »

Le directeur général de Willem II, Merijn Goris, voit dans cette initiative une manière d’inspirer les futures générations : « Virgil est l’exemple parfait de ce que le travail acharné et la persévérance peuvent apporter. Avec cet hommage, nous montrons à nos jeunes joueurs que les rêves sont réalisables. »

Maintenant, la statue à Anfield ?

