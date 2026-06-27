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Sondage : que voulez-vous retenir de la phase de poules de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 ?

SF
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Sondage : que voulez-vous retenir de la phase de poules de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 ?

Dix buts marqués, seulement deux encaissés et neuf points au compteur : la phase de poules de l’équipe de France est une réussite. En vue de la suite et des ambitions tricolores, voulez-vous retenir la puissance offensive française ou la fragilité défensive qui pourrait lui poser des problèmes ?

C'est une putain de bonne question !

Que voulez-vous retenir de la phase de poules des Bleus ?

La force offensive
La fragilité défensive
Fin Dans 2j
115
2
L’équipe de France étincelante dans tous les domaines

SF

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