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Sondage : que voulez-vous retenir de la phase de poules de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 ?

SF le Samedi 27 Juin à 12:30 2 Réactions

Dix buts marqués, seulement deux encaissés et neuf points au compteur : la phase de poules de l’équipe de France est une réussite. En vue de la suite et des ambitions tricolores, voulez-vous retenir la puissance offensive française ou la fragilité défensive qui pourrait lui poser des problèmes ?