Les Bleus choquent tout le monde, même Zlatan

Ceux qui en parlent le mieux, ce sont les autres. Après une nouvelle victoire, convaincante d’un point de vue offensif, l’équipe de France commence tout doucement à assumer son statut parmi les favoris à la victoire finale dans ce Mondial. Et si on parle beaucoup d’Ousmane Dembélé et de déséquilibres dans l’Hexagone, les futurs ou potentiels adversaires des Bleus parlent quant à eux avec la boule au ventre.

Tout le monde a peur

En Angleterre, on s’interroge sur l’existence d’une défense capable de contenir les Bleus. « Apparemment non » répond le Guardian, traumatisé. Chez les Anglo-Saxons, The Athletic s’extasie sur la performance de Dembélé et ses « trois buts spéciaux » qui rappellent son statut.

Embed x.com En Espagne, où l’on connaît bien les deux lurons, c’est aussi l’admiration. Marca annonce que « le moustique (son surnom en Espagne) tue avec des tirs de canon », quand, dixit Mundo Deportivo, « Dembélé a présenté sa candidature parmi les stars du Mondial ». Embed x.com Enfin, si la presse hexagonale se satisfait évidemment d’un tel récital devant ce match et plus globalement ces trois premiers matchs réussis, on claque des genoux en Suède. Sportbladet avance déjà qu’il est « temps d’arrêter quelque chose d’inarrêtable », avant de lister, effrayé, la profondeur d’effectif des Bleus. Surtout, même Zlatan Ibrahimović himself, consultant pour Fox, tremble déjà : « C’est du haut niveau. Quand ils se mettent en marche, je ne vois pas beaucoup d’équipes qui peuvent les battre. La seule chance, c’est quand ils se relaxent et se relâchent. C’est quelque chose. Et maintenant tout le monde mange (en parlant des attaquants). Ils sont favoris, c’est d’un autre niveau. » Tout ça pour prendre une clim par Anthony Elanga ?

L’équipe de France étincelante dans tous les domaines