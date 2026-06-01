Pronostic Colombie Portugal : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Ce 28 juin, à 1h30 du matin, la Colombie et le Portugal terminent leur phase de poules de la Coupe du monde 2026 en s’affrontant. Découvrez notre analyse, les meilleures cotes et notre pari recommandé : Portugal vainqueur ou « les deux équipes ne marquent pas ».

Informations clés La Colombie reste sur 4 victoires consécutives, dont 2 clean sheets.

Le Portugal est invaincu sur 5 matchs, avec 12 buts marqués dans la série.

Aucun match récent entre la Colombie et le Portugal en compétition officielle.

James Rodríguez et Luis Díaz sont les atouts offensifs majeurs colombiens.

Le pari Portugal vainqueur affiche une probabilité implicite de 54 %.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité de 64 478 places Compétition Coupe du monde Tour / Journée Journée 3 Entraîneur Colombie Nestor Lorenzo Entraîneur Portugal Roberto Martínez

La série de quatre victoires consécutives de la Colombie place la sélection de Nestor Lorenzo en tête avant cette dernière journée de phase de groupes, où un nul suffirait à conserver la première place. De son côté, le Portugal de Roberto Martínez, invaincu dans la compétition, doit l’emporter pour terminer en tête du groupe. L’enjeu est donc réel : chaque camp peut envisager la première place, mais la qualification n’est pas encore totalement acquise pour la Seleção. Les deux équipes ont démontré une certaine solidité défensive sur la période récente, ce qui pourrait inciter à la prudence dans un contexte où un faux pas serait synonyme d’adversaire plus relevé en phase à élimination directe.

Forme récente de la Colombie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Colombie 1-0 RD Congo V 18/06/2026 Ouzbékistan 1-3 Colombie V 07/06/2026 Jordanie 0-2 Colombie V 01/06/2026 Colombie 3-1 Costa Rica V 29/03/2026 Colombie 1-3 France D

La Colombie arrive sur ce match avec quatre succès consécutifs, dont deux clean sheets face à la RD Congo (1-0) et à la Jordanie (2-0). L’équipe n’est jamais restée muette sur ses cinq dernières sorties, avec dix buts inscrits, et s’appuie sur la créativité de James Rodríguez et la percussion de Luis Díaz pour déséquilibrer les blocs adverses. Cette dynamique s’est illustrée contre des adversaires d’un calibre variable, avec une seule défaite récente face à la France. La solidité défensive s’est renforcée au fil des rencontres, mais les deux derniers succès ont été acquis contre des sélections moins cotées.

Forme récente du Portugal

Date Domicile Score Extérieur Résultat 23/06/2026 Portugal 5-0 Ouzbékistan V 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo N 10/06/2026 Portugal 2-1 Nigeria V 06/06/2026 Portugal 2-1 Chili V 31/03/2026 États-Unis 0-2 Portugal V

Le Portugal présente une séquence solide : quatre victoires et un nul, pour douze buts marqués et seulement trois encaissés. La large victoire contre l’Ouzbékistan (5-0) a relancé la dynamique après un nul décevant face à la RD Congo. Aucun match sans marquer sur la période, deux clean sheets, et une constance offensive qui s’est notamment traduite par la réussite de ses cadres offensifs. Le secteur défensif a toutefois connu des alertes, notamment lors du nul contre la RD Congo, mais la Seleção reste globalement souveraine dans son groupe.

Pour mieux cerner les enjeux de ce groupe, vous pouvez également consulter notre focus sur le match Croatie-Ghana, une autre rencontre décisive de cette Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations

Colombie-Portugal est une affiche inédite à ce stade de la compétition, les deux équipes ne s’étant pas affrontées récemment.

Notre pronostic

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► Le pari « Portugal vainqueur » est coté à 1,85 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE. Cette cote reflète une probabilité implicite d’environ 54 %, en phase avec l’excellente forme portugaise. La Colombie reste également sur une dynamique positive, avec quatre succès d’affilée, mais ses deux derniers adversaires étaient d’un niveau inférieur à celui du Portugal. Le manque d’historique entre les deux sélections introduit une part d’incertitude, d’autant que la Colombie n’a jamais été muette offensivement sur la période récente. Un nul, suffisant pour la première place colombienne, reste un scénario crédible en cas de match verrouillé.

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Le pari « Les deux équipes ne marquent pas » est coté à 1,97. Les deux sélections ont signé deux clean sheets chacune sur leurs cinq derniers matchs, et la Colombie a su fermer la boutique face à la RD Congo (1-0). Dans un match à fort enjeu pour la première place, la prudence tactique pourrait prendre le pas sur le spectacle offensif attendu.

Comme toujours dans un contexte aussi serré, rien n’est jamais acquis et chaque pari comporte une part d’aléa, même en phase de groupes de la Coupe du monde.

En direct : Colombie-Portugal (0-0)