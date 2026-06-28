Cristiano Ronaldo et le Portugal restent muets contre une Colombie sexy

Trop mou pour espérer accrocher la première place du groupe K sur la pelouse de Miami, le Portugal n'a pas su s'imposer face aux Colombiens. Auteurs d'un match emballant malgré l'enjeu, les Cafeteros méritent amplement leur première place. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers terminent quant à eux deuxième de la poule.

Colombie 0-0 Portugal

Météo-France prévoyait la fin de la canicule ce samedi soir. Pour descendre en température, il fallait cependant attendre 3h30 du matin et le dénouement du match décisif du groupe K entre le Colombie et le Portugal. Disputée non loin des palmiers de Miami, cette rencontre entre deux destinations ensoleillées sentait la chaleur, les cocktails, la plage et surtout, le joga bonito. Sous les 30 degrés de la Floride, le Portugal s’est cramé les pattes et n’a pas été capable de battre une Colombie emballante malgré le score nul et vierge (0-0). Grâce à ce résultat, les Cafeteros terminent logiquement premiers de leur groupe devant la Seleção. Bogota, Cali et Medellín peuvent respirer. Lisbonne, Porto et Braga peuvent s’inquiéter.

Le Portugal en tongs à Miami

Avant de débarquer sur la pelouse de Miami, Cristiano Ronaldo et compagnie connaissaient l’enjeu : il fallait sortir un gros match pour battre la Colombie et ainsi, terminer premier du groupe K. L’entame portugaise montre plutôt la frilosité de la Seleção. Dès la deuxième minute, João Cancelo est aux fraises – c’est la saison – et laisse Luis Diaz récolter le ballon. Le joueur du Bayern Munich centre pour Jhon Córdoba. Pas encore mûr, l’attaquant de Krasnodar ne cadre pas sa tête. Première de la poule au coup d’envoi, la Colombie, montre d’emblée qu’elle ne s’est pas déplacée à Miami pour bronzer. Au contraire des joueurs du Portugal, bel et bien en tongs dans cette première demi-heure.

Titularisé sans son compère du PSG João Neves, Vitinha distribue à un rythme de pépé et les hommes de Néstor Lorenzo, agressifs et meilleurs dans les duels, récupèrent plusieurs ballons pour s’offrir des contre-attaques. Servi en profondeur, le musculeux Jhon Córdoba se joue de Bruno Fernandes, trop frêle sur le coup, avant d’envoyer une frappe croisée arrêtée par la main ferme de Diego Costa (17e). Sur l’action suivante, le gardien de Porto est suppléé par Ruben Neves. Celui qui porte le numéro 21 en hommage au défunt Diogo Jota sauve son équipe en catastrophe suite à la tentative de Jhon Arias.

Une histoire de pied

Les joueurs de la Seleção quittent finalement leurs transats avant la mi-temps. Seul au point de penalty, Bruno Fernandes frappe à bout portant mais bute sur Camilo Vargas, auteur d’un arrêt extraordinaire sur sa ligne (38e). Cristiano Ronaldo pense qu’il joue sur le sable et tente de son côté une retournée acrobatique. Sans succès pour un CR7 amorphe face à une Colombie cohérente, tant sur le plan tactique que technique. Au retour des vestiaires, les deux équipes laissent des espaces. Luis Diaz n’est pas dans un bon jour et loupe tout. Il en va de même pour les ailiers portugais, incapables d’éliminer leurs vis-à-vis. Malgré l’entrée de João Neves à la mi-temps, le milieu portugais joue au trot et ne parvient pas à trouver ses attaquants dans les intervalles. Les deux Parisiens ne mettent pas autant de rythme qu’au PSG et c’est tout le Portugal qui s’ennuie.

Auteur d’une première période loupée, Cristiano Ronaldo tente lui d’accélérer, mais il est signalé hors-jeu. Pas de regrets, CR7 avait de toute façon loupé sa frappe. Les Portugais ne sont pas dans le tempo et offrent des cartouches aux Cafeteros. Quelques secondes après son entrée, Luis Suárez délivre un caviar pour Richard Ríos qui ne cadre pas sa frappe (63e). Trois minutes plus tard, Diogo Costa, injouable ce soir, repousse la frappe de Jhon Arias (66e). Dans le temps additionnel, alors que les deux équipes se dirigeaient vers un match nul, Davinson Sánchez pense ouvrir le score sur un corner (90+2e). L’ancien de Tottenham oublie qu’il a des gros panards et est signalé hors-jeu pour un centimètre. Cette décision de la VAR ne changera rien. Grâce à ce 0-0, la Colombie termine première de son groupe et affrontera le Ghana en seizième de finale. Les Portugais, eux, devront se farcir la Croatie pour éviter de partir en vacances trop vite.

Colombie (4-3-3) : Vargas – Arias (Muñoz, 87e), Sánchez, Lucmi, Machado – Puerta, Lerma (Ríos, 60e), Arias (Kastano, 76e) – Rodriguez (Quintero, 76e), Cordoba (Suárez, 60e), Diaz. Sélectionneur : Néstor Lorenzo

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Mendes (Nunes, 93e), Veiga, Dias, Cancelo (Dalot, 46e) – Neves (Neves, 46e), Vitinha (Samú, 70e) – João Félix (Leão, 70e), Fernandes, Neto – Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martinez