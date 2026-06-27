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Didier Deschamps est revenu aux États-Unis

LB, avec JB à Boston
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Didier Deschamps est revenu aux États-Unis

L’heure de lancer l’intro de Without Me d’Eminem. Comme annoncé par Guy Stéphan vendredi à l’issue de la rencontre entre les Bleus et la Norvège (1-4), Didier Deschamps a fait son retour au camp de base de l’équipe de France ce samedi.

Retour à la normale

Après être retourné en France mardi pour assister aux obsèques de sa mère, le technicien tricolore doit assurer la séance d’entraînement du jour sur les infrastructures de l’université de Bentley qui s’ouvrira à 17h, soit 23h dans l’Hexagone. Après avoir acquis la première place de leur groupe, les Tricolores affronteront donc la Suède ce mardi au MetLife Stadium.

Intérim réussi pour Guy Stéphan.

Maxence Lacroix écrit l’histoire

LB, avec JB à Boston

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