Qualifiée, l’Égypte tremble pour son capitaine

Peur sur le Nil. Si l’Égypte s’est bel et bien qualifiée pour les seizièmes de finale et attend désormais l’Australie, tout le pays s’inquiète pour son capitaine. Sorti touché, à la cuisse gauche semble-t-il, avant l’heure de jeu, Mohamed Salah entame désormais une course contre la montre pour être sur pied pour le prochain tour.

Salah et Hassan rassurants

De passage en zone mixte, le principal intéressé n’a pas voulu se montrer alarmiste, assurant que tout allait bien. Sur des images de célébrations des joueurs égyptiens après la rencontre, on remarque tout de même que Salah ne bouge pas trop, certainement pour se préserver.

Embed t.co

Il passera de toute façon une batterie de tests pour évaluer la gravité de sa blessure, lui qui a déjà marqué un but et délivré deux passes décisives dans ce Mondial. En conférence de presse, son sélectionneur, Hossam Hassan, a précisé qu’il faudrait attendre avant d’en savoir plus et que le joueur passerait des examens, alors qu’il a confié attendre un premier rapport du doc de l’équipe, précisant lui aussi qu’il ne pensait pas la blessure trop inquiétante.

Embed x.com

La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que l’Égypte ne jouera que le 3 juillet prochain, de quoi laisser la légende de Liverpool se reposer quelques jours.

Revivez Égypte-Iran (1-1)