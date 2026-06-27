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Le ministre de l’Intérieur français craint des débordements lors des prochains matchs de la Coupe du monde

LB
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Le ministre de l’Intérieur français craint des débordements lors des prochains matchs de la Coupe du monde

Pour changer du discours habituel. Dans une interview auprès du Parisien, où il revenait sur plusieurs sujets d’actualité, le ministre de l’Intérieur français, Laurent Nuñez, a livré ses inquiétudes sur d’éventuels débordements lors des prochains matchs des Bleus et de « certaines équipes d’Afrique et du Maghreb ».

Aucun débordement majeur à signaler lors des trois premières journées

Interrogé sur le projet de loi Ripost, qui vise à donner des « réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité », à savoir donc renforcer l’arsenal législatif pour réprimer plus durement tout trouble à l’ordre public, le ministre a annoncé craindre des débordements durant ce Mondial : « Nous sommes particulièrement attentifs aux soirs de matchs de l’équipe de France. » Mais également pour d’autres nations : « Évidemment, par expérience pour certaines équipes d’Afrique et du Maghreb. En fonction de leur évolution dans la compétition, cela peut s’avérer compliqué en matière de maintien de l’ordre. Nous avons dans notre pays une grande expérience dans la gestion de ces événements. » Le ton du gouvernement s’est durci vis-à-vis des évènements sportifs après les débordements liés au deuxième sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions fin mai.

Pas sûr qu’en cas de troisième étoile pour les Bleus, les célébrations soient légion.

Didier Deschamps est revenu aux États-Unis

LB

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