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Des affrontements entre policiers et supporters près du Parc des Princes

TJ
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Des affrontements entre policiers et supporters près du Parc des Princes

Pourvu que la fête ne dégénère pas. Alors que tout Paris retient son souffle, les esprits s’échauffent dans les alentours du Parc des Princes. Pendant le match, d’importants mouvements de foule se sont produits près de l’enceinte parisienne, provoquant des affrontements entre fans parisiens et forces de l’ordre.

Celles-ci ont commencé dans l’après-midi, et se poursuivent jusque dans le début de soirée. Selon Le Parisien, une dizaine d’interpellations ont déjà eu lieu. Des reporters sur le terrain ont publié quelques vidéos de ces affrontements, également sur les Champs-Élysées.

Ce n’est « que » du foot.

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